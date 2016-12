Novara - I lavori in corso per la riqualificazione della stazione FS, i prossimi interventi per la realizzazione di uno spazio attrezzato per il ricovero delle biciclette, gli interventi già eseguiti sulle alberate e sulle pavimentazioni sono solo alcuni sei segnali di una rinnovata attenzione che l’amministrazione comunale ha posto sull’area della stazione ferroviaria, da un lato stimolando e affiancando l’impegno delle forze dell’ordine per la repressione dei comportamenti illegali e del degrado, ma dall’altro, cercando con azioni positive di restituire dignità e “appeal” a questa zona che rappresenta una delle “porte” della città. Va letta in questo senso l’iniziativa, promossa dall’assessorato al commercio, di posizionare lungo il lato destro di corso Garibaldi un mercatino di generi alimentari di qualità provenienti da diverse regioni d’Italia. Il mercatino, organizzato da “New eventi” sarà attivo fino a venerdì compreso. «Credo – commenta l’assessore al commercio Sara Paladini – che questo genere di attività siano un contributo importante di rivitalizzazione di un’area che non vogliamo più lasciare vittima della cattiva fama. Corso Garibaldi, piazza Garibaldi, le vie limitrofe, sono una fetta di Novara di grande bellezza architettonica e di notevole importanza sociale. Anche attraverso iniziative come questa possiamo contribuire a rilanciarle». Questo primo esperimento sarà utilizzato come test e servirà a tarare nel migliore dei modi, alla ripresa autunnale, tempi e modalità dell’iniziativa

