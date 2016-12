Novara - Si conclude oggi, 11 giugno 2014, la storia delle Province elette dai cittadini e inizia un iter che, con ogni probabilità, si concluderà con la completa abolizione di un ente ricco di storia e che più di ogni altro si è identificato e si è fatto tramite del suo territorio. Decade il Consiglio Provinciale, ma anche Presidente e Giunta terminano oggi il loro mandato, proseguendo l’attività nei ruoli di traghettatori dell’ente verso le nuove elezioni di secondo grado, senza compenso e limitatamente all’ordinaria amministrazione. In questi giorni l’Unione delle Province Italiane sta lavorando al nuovo disciplinare che regolamenti le elezioni delle Province secondo i dettami della Legge Del Rio, elezioni che dovranno essere convocate per quanto attiene il Consiglio Provinciale entro il 30 settembre 2014 e per quanto attiene il Presidente entro il 31 dicembre. «Ci siamo presi l’impegno di gestire questa fase di transizione – commenta Diego Sozzani nella nuova veste di presidente-commissario – Di seguire i lavori per la redazione del nuovo regolamento elettorale e di agevolare il transito delle informazioni necessarie a ridisegnarne nel futuro il nuovo assetto e le competenze. La mia recente elezione al Consiglio Regionale impone in proposito verifiche circa la compatibilità delle due cariche, ma per quanto mi riguarda farò il possibile per tutelare l’Ente, per garantire una continuità nell’erogazione dei servizi e un proseguo nella rappresentatività dell’Istituzione. Purtroppo la normativa, anche in questo caso, risulta fumosa e siamo in attesa delle opportune verifiche».

