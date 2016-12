I vincitori del Contest Green Rose e le Testharde avranno ora grande visibilità nel campo della musica: gireranno un video clip professionale realizzato da Phenomenon Production e avranno la possibilità di esibirsi in tre importanti Live Club italiani. I secondi classificati invece, Lakura e Giaccinesi, potranno invece usufruire di una vacanza di una settimana in un villaggio Club Med dove avranno la possibilità di esibirsi.

Ad aprire la competizione l'energia delle Testharde che per essere sul palco del Phenomenon hanno attraversato quasi tutta l'Italia: un viaggio da Benevento a Fontaneto in un solo giorno per suonare i loro pezzi.

Venerdì 6 giugno 2014 sul palco del Live Club di Fontaneto d'Agogna (NO) i conduttori Paolo Simonotti e Carmelo hanno introdotto i solisti e le band vincitori delle semifinali, i più amati dal pubblico in sala e dal web (attraverso www.findmytalent.it).

co in sala e ha tirato “la volata” al rapper D-ego Mania. Poi è arrivato il momento degli Rumor e del loro indy rock hanno fatto sognare. La solista Lakura e la sua chitarra hanno poi incantato la sala e i giurati. L'allegria dei Suite Solair ha contagiato tutti nonostante l'ora tarda. Chiusura in bellezza con Green Rose, che con le note del suo violino ha stregato pubblico e giuria. Gran finale poi con il comico Stefano Chiodaroli e il “panettiere” più irriverente e simpatico d'Italia. I vincitori del Contest Green Rose e le Testharde avranno ora grande visibilità nel campo della musica: gireranno un video clip professionale realizzato da Phenomenon Production e avranno la possibilità di esibirsi in tre importanti Live Club italiani. I secondi classificati invece, Lakura e Giaccinesi, potranno invece usufruire di una vacanza di una settimana in un villaggio Club Med dove avranno la possibilità di esibirsi.