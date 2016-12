Novara - «È stata una scelta di generosità da parte nostra, ma anche e soprattutto di responsabilità nell’ottica di dare sempre il meglio, anche se questo significa privarci, a favore della Regione, di un collaboratore così prezioso come Augusto Ferrari». Così il Sindaco di Novara Andrea Ballarè nel commentare l’avvicendamento all’interno della Giunta comunale dovuto al passaggio dell’Assessore Augusto Ferrari alla Regione Piemonte. Da questo mese di giugno a prendere in carico l’Assessorato alle Politiche Sociali sarà Elia Impaloni, già da anni impegnata nel mondo del volontariato e attualmente dipendente dell’associazione Liberazione e Speranza. «Sono certa che potrà essere una bella esperienza e sono davvero lusingata dal fatto che la scelta sia ricaduta su di me» ha commentato Impaloni. Ma quello di Impaloni non è l’unico cambiamento all’interno della Giunta. Dopo, infatti, tre anni anche l’Assessore allo Sport Giovanni Agnesina ha deciso di lasciare il proprio posto all’interno della Giunta Ballarè. A prendere l’Assessorato sarà Rossano Pirovano, già capogruppo di maggioranza nel Consiglio, a cui è stata anche assegnata la delega per i rapporti con il Consiglio Comunale. «È una ridistribuzione delle deleghe che vuole cercare di rendere il tutto ancora più razionale» ha commentato Ballarè. Per questo motivo la delega al Patrimonio, già di Agnesina, verrà assegnata all’assessorato ai Lavori Pubblici, mentre quella agli Affari Legali verrà presa in carico dall’Assessore Dulio. «Nonostante siano ormai tre anni che siedo in quest’aula l’emozione è ancora tanta- ha precisato Pirovano- Mi impegnerò a tempo pieno perché il mio lavoro possa essere in continuità con quanto fatto dall’Assessore Agnesina e perché i risultati continuino ad essere pari a quelli che abbiamo ottenuto fino ad oggi». A completare i recenti cambiamenti la nomina a capogruppo della Maggioranza del consigliere Roberto Spano e l’entrata in Consiglio del giovane Francesco Iodice.

