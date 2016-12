Novara - Dopo il successo del progetto pilota “Amico libro. Una città da favola” della collana Interlinea Le rane, l’Assessore all’Istruzione Margherita Patti ha lanciato una nuova iniziativa per lunedì 16 giugno 2014 fuori dai confini comunali: un forum nazionale invitando insegnanti, operatori e amministratori di Novara e di altri comuni, tra cui il prof. Pino Boero, delle regioni vicine al Centro San Martino. Il convegno vedrà la presenza dei rappresentanti degli enti promotori (il Comune di Novara, la casa editrice Interlinea e il Centro Commerciale San Martino) e sarà introdotto dall’assessore all’Istruzione del Comune di Novara Margherita Patti, che ha dichiarato: «vista l’originalità e l’interesse del progetto crediamo che Novara possa proporre l’iniziativa presso altre realtà del Paese e insieme renderlo un progetto nazionale patrocinato dal Ministero: la nostra città è perciò in grado di esportare idee educativa per il bene comune». Seguiranno, tra gli altri interventi, i saluti di Andrea Ballarè, sindaco di Novara e Stefano Sonzini, direttore del Centro Commerciale. La presentazione del progetto sarà compito di Roberto Cicala, direttore della casa editrice Interlinea e rappresentante del Laboratorio di editoria dell’Università cattolica, che ha dato la sua consulenza didattica. Il progetto pilota “Amico libro. Una città da favola” con concorso e laboratori, è nato per favorire sia la scrittura collettiva e personale che la creatività editoriale, sensibilizzando una cittadinanza consapevole e promuovendo la lettura attraverso la scoperta dei mestieri del libro. Nella sua prima fase richiedeva la stesura di un breve racconto in prosa ambientato nella propria città facendo emergere un nuovo sguardo su Novara e portando alla luce ciò che è spesso invisibile agli occhi degli adulti e delle istituzioni. Alle classi vincitrici è stata offerta la partecipazione al laboratorio “Amico libro” nei mesi di aprile e maggio per la realizzazione di un proprio libro di classe a cura di Alessandra Alva e altre attività comprendenti incontri con professionisti dell’editoria per capire come nasce un libro (come la scrittrice Anna Lavatelli e l’illustratore Andrea Astuto), con una mostra finale cittadina dei lavori svolti che sarà visitabile gratuitamente durante il forum,. Inoltre le scuole vincitrici hanno ricevuto materiale didattico per un ammontare complessivo di 1000 euro.

