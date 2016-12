Novara -

Novara 0 - 2 Varese (26', 59' Pavoletti)

Il Varese aveva due risultati su 3 prima del fischio d'inizio, ora il Novara deve fare un'impresa all'Ossola per evitare l'incubo Lega Pro.

Pavoletti con una doppietta affonda la squadra di Aglietti, mai così vicina al baratro. L'allenatore toscano con l'Empoli due stagioni fa riuscì a capovolgere un verdetto praticamente già scritto, proprio nei play-out, quando ribaltò clamorosamente uno 0-2 col Vicenza, ma la prestazione degli azzurri dell'andata non lascia pensare a un esito positivo per la gara di ritorno.

Aglietti sceglie dal primo minuto il tridente formato da Lazzari, Manconi e Gonzalez, in crescita nelle ultime uscite azzurre, Bettinelli si affida al suo ariete Pavoletti con il velenoso Zecchin al suo fianco.

Sembra che partano col piglio giusto gli azzurri, molto vivaci sugli esterni, in particolare con un Manconi che appare ispirato: dalla sinistra con due cross del gioiellino la retroguardia lombarda va in affanno, riuscendo comunque ad anticipare Gonzalez a centro area. Al minuto 18 l'episodio che rischia di cambiare la partita: tocco di mano che sembra vistoso di Pesce, ma l'arbitro Di Bello non vede e lascia correre. Passa un minuto e Pesce coglie la traversa con un fantastico tiro al volo, sulla ribattuta Lazzari impegna in diagonale Bastianoni, due grandissime occasioni per il Novara nella stessa azione. Al minuto 26 Pavoletti gela il Piola, il bomber biancorosso raccoglie l'assist di Zecchin e batte Kosicky di testa. O-1 a Novara. La risposta azzurra arriva con Lambrughi che da posizione defilata calcia al volo di sinistro: Bastianoni coi pugni mette in corner. Ci prova poi dalla distanza Genevier, ma Bastianoni è attento e para in due tempi. Il primo tempo si chiude con il Varese davanti: 0-1 al Piola.

Nessun cambio nei due schieramenti a fine primo tempo, e nella ripresa il primo acuto è azzurro sugli sviluppi di un corner: Lazzari crossa al centro, Gonzalez colpisce di testa, ma è tutto inutile, perchè l'argentino è in fuorigioco. La ripartenza di Forte invece fa soffrire il Piola, perchè Kosicky è reattivo e bravo a respingere il tiro dell'attaccante biancorosso. Il possesso palla del Novara è sterile, mentre Pavoletti è incontenibile, e su una distrazione della mediana azzurra l'ariete s'inserisce con veemenza lanciandosi verso Kosicky, che nulla può sulla sua conclusione: 0-2 al Piola, e il baratro non è mai stato così vicino per squadra di Aglietti. La mossa della disperazione (molto tardiva) si chiama Raffaele Rubino, entrato al posto dello spento Lazzari, fischiatissimo dal suo pubblico. La difesa del Novara è frastornata e Forte ne approfitta con un coast to coast concluso con un tiro alto, di poco, sopra la porta di Kosicky. Accusano il colpo i ragazzi di Aglietti, che sprecano una buona occasione con Gonzalez per tentare di riaprire il discorso salvezza. Si deciderà tutto a Varese, ma servirà la partita della vita.

Novara Calcio: Kosicky; Crescenzi, Perticone, Vicari (50' Potouridis), Lambrughi; Faragò (75' Marianini), Pesce, Genevier; Lazzari (64' Rubino), Manconi, Gonzalez

Varese: Bastianoni; Grillo (59' Laverone), Rea, Ely, Fiamozzi; Cristiano (83' Damonte), Forte, Barberis, Corti; Zecchin, Pavoletti (67' Momentè)