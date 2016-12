Fontaneto - Quattro finalisti, cinquanta partecipanti, undici serate: sono questi i numeri di Phenomenon Music Contest 2014: il concorso musicale dedicato ai talenti emergenti. Il format serale, diventato un appuntamento fisso e irrinunciabile per gli amanti della buona musica, è ormai arrivato al gran finale: venerdì 6 giugno 2014 saliranno sul palco i migliori artisti scelti dalla giuria tecnica, dal pubblico presente in sala e i più votati dal web attraverso il sito www.findmytalent.it. Al Contest hanno preso parte artisti provenienti da tutto il Piemonte ma non solo: al Phenomenon di Fontaneto d'Agogna (NO) sono arrivati artisti da Milano, Rimini, Napoli, Trento e anche da fuori confine (Lugano). Andando contro corrente Phenomenon ha deciso di investire sugli artisti emergenti e sul loro talento. Grazie all'investimento del locale, i partecipanti hanno potuto esibirsi su un palco tra i più attrezzati d'Italia che durante la stagione ha fatto da cornice alle performance di artisti del calibro di Litfiba, Pooh, Negrita, Fabri Fibra, Boy George , Francesco De Gregori e Stefano Bollani. Ogni serata dedicata al Contest cantanti e musicisti hanno eseguito i loro inediti davanti a un folto pubblico che non si è risparmiato per tifo e applausi. A salire sul palco per la finale del 6 giugno saranno: I preferiti dal pubblico in sala: il cantautore D-ego mania di Oleggio (NO) e la band La Suite Solaire di Novara (NO). I preferiti dal web: i solisti, entrambi milanesi, Andrea Bellina e Vincenzo Michelino e le band Le testharde di Rimini e i Fuori Lista Novara. I vincitori delle semifinali: la cantautrice Lakura Novara (NO) e GreenRose (Andrea Porceddu) di Bocenago (TN) e la band Giaccinesi di Romagnano Sesia (NO) e Rumor di Borgomanero(NO). A decretare i vincitori del Phenomenon Music Contest 2014 per la categoria band e per la sezione cantautori una giuria di esperti, formata da musicisti, produttori discografici, addetti ai lavori. Tra i giurati nomi importanti del mondo musicale: Antonio Vandoni direttore artistico-Musicale di Radio Italia, Luca Viscardi direttore artistico di Radio Number One e Luca Dondoni, affermato giornalista musicale e voce storia della radiofonia. Tra i giurati ci sarà, molto probabilmente, anche un volto noto della televisione, amatissimo dal pubblico italiano. I vincitori del Contest avranno grande visibilità nel campo della musica. I primi classificati (categoria band e categoria solisti) gireranno un video clip professionale realizzato da Phenomenon Production e avranno la possibilità di esibirsi in tre importanti Live Club italiani. I secondi classificati (categoria band e categoria solisti) potranno invece usufruire di una vacanza di una settimana in un villaggio Club Med dove avranno la possibilità di esibirsi. Al progetto hanno collaborato: Audiocoop, Rete dei Festival e Keep On, Comunica, Video Top, Radio Number One, Phenomenon Production, Diverso e Find My Talent. L'appuntamento dunque è per venerdì 6 giugno al Phenomenon di Fontaneto d'Agogna(NO), S.S. 229, a pochi metri dall'uscita del casello autostradale di Borgomanero. Ingresso 10 euro con consumazione. Per info e prenotazioni 0322.862870

