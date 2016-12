Gattinara -

Iniziato il countdown per il tanto atteso appuntamento con #LEVENTO. Mancano ormai poche ore alla serata che si terrà, venerdì 30 maggio a partire dalle 20.30 in piazza Paolotti a Gattinara con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Nuovo Caffè Firenze. Ad organizzare la serata la neo associazione TenAmazinGuys (TAG). Intanto sul web da settimane è stato caricato il trailer della manifestazione che ha ricevuto numerose visite https://www.youtube.com/watch?v=is-CZf7aeH8. L’appuntamento per tutti è dunque per venerdì 30 maggio con Marco MF, Comix Dj, Tommy Enfasy e Niger, accompagnati dalla voce di David De Luxe. Per l’occasione sarà presente Radio Onda Novara, radio ufficiale del “#LEVENTO”. Durante la serata il Nuovo Caffè Firenze e Pizzeria Viaggiante si occuperanno del servizio bar e ristoro. Per informazioni tenamazinguys@gmail.com o http://tenamazinguys.wix.com/tags

In caso di pioggia o maltempo la serata sarà rimandata a domenica 1 Giugno