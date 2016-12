Novara -

Novara 0 - 0 Varese

Uno spareggio salvezza, un antipasto dei play-out, un risultato che serve di più al Varese che al Novara, che non va oltre lo 0-0 in casa contro i biancorossi, in dieci per più di mezzora nella ripresa dopo l’espulsione di Cristiano.

Aglietti, privo di Sansovini, lancia dal primo minuto capitan Rubino con Gonzalez e Lazzari al suo fianco. Bettinelli si affida al tandem d’attacco Pavoletti-Neto Pereira.

Meglio il Varese nella prima frazione di gara. Al decimo minuto dai piedi di Zecchin parte il lancio per Pavoletti, che cerca al centro Neto Pereira, il brasiliano sbaglia l’aggancio e Perticone spazza via. Il Novara con Lazzari prova a mettere in difficoltà i biancorossi, ma l’ex Empoli non trova l’ultima giocata in più riprese per servire l’ariete Rubino. Ancora Zecchin alla mezzora innesca Neto, che calcia di prima intenzione: Kosicky smanaccia e il Piola si spaventa, ma la palla per fortuna delle sorti azzurre finisce in corner. Passa un minuto e Grillo serve Pavoletti, bravo a smarcarsi da Perticone e a calciare, questa volta il portiere slovacco è provvidenziale e in uscita sventa il pericolo, è la migliore occasione della gara. La risposta dei padroni di casa arriva con Gonzalez, che chiude la triangolazione con Faragò e calcia in porta, con l’agevole risposta in presa bassa di Bastianoni. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa scendono in campo gli stessi 22 del primo tempo. Faragò sulla sponda di Rubino si rende subito pericoloso, ma la difesa ospite smorza la sua conclusione, rimpallata sui piedi di Rigoni, che calcia a sua volta in diagonale, palla sul fondo. Al minuto 57 Cristiano tocca la palla di mano: secondo giallo e doccia anticipata per lui, e il Novara in casa con l’uomo in più aumenta la sua pressione. Ma è ancora il Varese a rendersi pericoloso con un colpo di testa di Rea, sul cross del solito Zecchin, ma Kosicky blocca in tuffo. A venticinque dal termine esce Rigoni per Manconi, davvero incolore il campionato del regista, che finisce la sua regoular season visto che salterà la trasferta di Bari perché diffidato. Bettinelli risponde inserendo Di Roberto per Neto Pereira. Candussio nega un rigore che sembra netto al Novara al settantesimo: Lambrughi, spinto da Fiamozzi finisce a terra, ma l’arbitro lascia correre. Manconi a un quarto d’ora dal fischio finale corre sulla fascia e crossa al centro: Lazzari di testa non centra la porta. L’ultimo cambio di Aglietti è Lepiller per Lazzari, un minuto dopo la conclusione potente di Manconi, che sfiora il gol dalla distanza. A un minuto dal novantesimo un calcio di punizione che per Lepiller può valere una stagione: incrocio dei pali e clamorosa occasione per il Novara per punire il Varese! Il match si chiude sullo 0-0, con Crescenzi che calcia alto dopo un’ottima azione personale.

Novara Calcio - Kosicky; Crescenzi, Perticone, Potouridis, Lambrughi; Rigoni (66’ Manconi), Pesce, Faragò (73’ Genevier); Lazzari (78’ Lepiller), Rubino, Gonzalez

Varese - Bastianoni; Grillo, Rea, Barberis (84’ Calil), Fiamozzi; Cristiano, Trevisan, Zecchin, Tremolada (76’ Ricci); Neto Pereira (66’ Di Roberto), Pavoletti

Spettatori: 8.191 (3.311 abbonati, 4.880 paganti)