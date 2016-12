Novara -

Novara 2 - 0 Juve Stabia (21', 92' Gonzalez)

Tre punti di speranza che non tolgono la paura al Novara, ma che con la sconfitta del Varese regalano un po' di autostima al Novara di Aglietti. Un colpo di astuzia e un contropiede di Gonzalez bastano agli azzurri per avere la meglio sulle vespe, già retrocesse in Lega Pro, che terminano il match in 9 con due espulsioni nel finale. Finisce 2-0 la gara del Piola.

Aglietti si affida dal primo minuto a Gonzalez, Rigoni e Marianini, veterani azzurri. Accanto al Postino di Tandil in avanti ci sono Lazzari e Sansovini. Braglia sceglie la linea verde, con 7 giocatori in campo dal primo minuto nati negli anni '90, con Sowe e Doukara in attacco.

Il primo pericolo della gara è di marca ospite, con il bolide di Baraye respinto da Kosicky con i pugni. Il Novara risponde con Sansovini, che reclama per un tocco di mano della difesa campana sul calcio di punizione dal limite dell'area: per l'arbitro Ostinelli è tutto regolare. Il ritmo degli azzurri non è altissimo, ma un regalone della difesa delle vespe risveglia Gonzalez, che approfitta dello sciagurato retropassaggio della retroguardia giallonera per infilare con astuzia Viotti in pallonetto. 1-0 al Piola al ventunesimo minuto. Gonzalez è ispirato e lo scatto in coast to coast al minuto 28 dimostra la sua forma ritrovata, peccato che al termine dell'azione personale la palla sia finita in corner, ma l'argentino sembra davvero rinfrancato dal gol ritrovato. Alla mezzora Sansovini è costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio, dentro al suo posto il capitano Raffaele Rubino. Sempre Gonzalez nel finale crossa al centro un buon pallone per Rigoni, che di testa spedisce il pallone di poco alto. In extremis Lazzari su calcio da fermo sfiora il raddoppio, e all'intervallo gli azzurri ci vanno sull'1-0.

La ripresa inizia con gli stessi 22 che hanno chiuso il primo tempo: nessun cambio durante l'intervallo. Gonzalez è straripante anche nella ripresa, vince i duelli fisici e scatta come nei bei tempi: gran palla dell'argentino per Lazzari, che col mancino mette in apprensione Viotti, bravo a respingere il colpo dell'ex Empoli. Dopo un'ora di gioco la retroguardia di casa spegne un attimo la luce e per poco Doukara non punisce Kosicky, attento e reattivo in uscita. La Juve Stabia, già retrocessa in Lega Pro, non molla, e per poco non beffa la squadra di Aglietti a venti minuti dal termine, con Sowe che calcia di un soffio a lato della porta difesa da Kosicky. Montini, subentrato a Sowe, ci prova subito dalla distanza, ma l'estremo difensore slovacco respinge in tuffo la sua conclusione. Il Novara si riaffaccia in avanti con Rigoni, che fallisce due match point nel giro di pochi minuti: il centrocampista non è freddo in zona gol, e il match rimane in bilico. Aglietti si gioca allora la carta Manconi, che prende il posto di Lazzari nel tridente novarese. Ma a 8 minuti dal fischio finale Giandonato fa tremare il Piola con un siluro improvviso che si spegne di poco alla sinistra di Kosicky, palla sul fondo. Al minuto 87 Mezavilla si fa cacciare dall'arbitro per doppia ammonizione, e clamorosamente lo imita anche Contini, che con una gomitata a Rubino va a farsi la doccia in anticipo. Ostinelli concede 5 lunghi minuti di recupero, Gonzalez si conferma il migliore in campo e realizza la sua personale doppietta: la gara si chiude sul 2-0 per il Novara, che ritrova i 3 punti davanti al suo pubblico in attesa della trasferta di Empoli e soprattutto dello spareggio con il Varese.

Novara Calcio - Kosicky; Crescenzi (67' Nava), Vicari, Perticone, Potouridis; Rigoni, Pesce, Marianini; Lazzari (81' Manconi), Sansovini (32' Rubino), Gonzalez

Juve Stabia - Viotti; Ghiringhelli, Contini (espulso al minuto 88), De Falco (75' Giandonato), Zampano; Ciancio, Guarino, Baraye, Djibi (60' Mezavilla, espulso al minuto 87); Doukara, Sowe (70' Montini)