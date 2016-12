Gattinara - Cresce l’attesa a Gattinara per quello che diventerà sicuramente uno degli eventi di quest’anno. Una serata diversa dalle solite che vuole coinvolgere giovani e ragazzi gattinaresi e non solo proponendo un vero e proprio festival musicale. “#LEVENTO”, il nome stesso dice già tutto, in una unica serata si potrà ballare, saltare e divertirsi con i Dj gattinaresi. L’iniziativa si terrà venerdì 30 maggio a partire dalle 20.30 in piazza Paolotti con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Nuovo Caffè Firenze. Ad organizzare la serata la neo associazione TenAmazinGuys (TAG) nata da un gruppo di amici a dimostrare che i giovani, se messi in condizioni di farlo, hanno voglia di fare e soprattutto valorizzare, vivacizzare con i propri talenti i nostri paesi. “Ognuno con un proprio bagaglio di esperienze personali maturato nelle associazioni locali – spiegano – hanno deciso di mettersi in gioco con le proprie capacità e conoscenze organizzative, voglia e tanto spirito di sacrificio, per creare, nel gennaio del 2014, l'associazione TAG: TenAmazinGuys”. L’associazione intendere rispondere ad una delle esigenze dei paesi: quella di proporre qualcosa per i giovani. “Ci occuperemo di organizzare eventi e manifestazioni che esulano dalle solite feste o sagre locali, cercando di intrattenere, divertire, animare e, soprattutto, coinvolgere i giovani (e non) della nostra zona”. Una bella scommessa, in una situazione economico sociale precaria, che va sicuramente sostenuta a partire dagli Enti. L’appuntamento per tutti è dunque per venerdì 30 Maggio con Marco MF, Comix Dj, Tommy Enfasy e Niger, accompagnati dalla voce di David De Luxe. Per l’occasione sarà presente Radio Onda Novara, radio ufficiale del “#LEVENTO”. Durante la serata il Nuovo Caffè Firenze e Pizzeria Viaggiante si occuperanno del servizio bar e ristoro. Per informazioni tenamazinguys@gmail.com o http://tenamazinguys.wix.com/tags

