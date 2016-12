Fontaneto - Mercoledì 7 maggio alle 21.00 concerto di Stefano Bollani Piano Solo al Phenomenon di Fontaneto d’Agogna (NO). Stefano Bollani, dopo il grande successo del suo programma televisivo su Rai3, Sostiene Bollani, non si può più definirlo soltanto come pianista jazz. Piano Solo è un viaggio nella sua musica interiore, nelle sue emozioni, passando dal Brasile alla canzone degli anni’40 fino ad arrivare ai bis a richiesta in cui mescola 10 brani come se fosse dj.Un viaggio incredibile, dove Bollani sembra prendere per mano ogni spettatore per portarlo accanto a se, nella sua musica piena di sentimento e di divertimento. Destrutturando e ricostruendo ogni volta in modo diverso i brani che spesso ritroviamo nei suoi dischi. L’appuntamento con Bollani al Phenomenon sarà un’occasione unica per ascoltare dal vivo il pianista italiano, definito unanimemente come un talento jazz mondiale. Poltronissima € 42 Poltrone € 38 Galleria € 34 Per info e prenotazioni www.phenomenon.it.

