Novara -

Novara 0 - 1 Palermo (41' Vazquez)

Il Palermo vince a Novara con un gol di Vazquez e va in serie A. Per gli azzurri la situazione è drammatica ora, perchè il Cittadella battendo il Varese ha sorpassato la squadra di Aglietti, che nelle ultime gare se la giocherà proprio con i biancorossi nello scontro diretto al Piola per mantenere la cadetteria.

Aglietti si affida al tandem Sansovini-Manconi in avanti dal primo minuto, con Rigoni in cabina di regia, mentre Iachini sceglie Hernandez e Dybala in attacco.

Subito un'occasione per il Novara, con Sansovini anticipato all'ultimo dalla pronta uscita di Sorrentino. Al terzo minuto risponde il Palermo con Hernandez, pericolosissimo in area di rigore: Kosicky è super e respinge la conclusione velenosa della punta. E' il Palermo a fare la partita, gestendo il pallone e rendendosi pericoloso con Barreto prima (bolide da fuori) e Pisano poi, in tap-in sul servizio di Dybala. Nel finale sul cross di Pisano Hernandez con un gran colpo di testa indirizza il pallone all'incrocio, ma Kosicky con un miracolo devia in corner: sugli sviluppi del calcio d'angolo il piede di Vazquez beffa lo stesso portiere azzurro e deposita il pallone in rete, per lo 0-1 che gela il Piola a pochi secondi dallo scadere della prima frazione di gara. Il primo tempo si chiude sullo 0-1.

Nella ripresa in campo ci sono gli stessi 22 del primo tempo. I rosanero partono bene, il canovaccio della gara è lo stesso del primo tempo, e la prima situazione pericolosa parte dai piedi di Dybala, con Kosicky bravo a respingere in uscita non senza affanni. Il Novara soffre e Aglietti si gioca la carta dell'esperienza e della speranza con capitan Rubino, che prende il posto di un timido Manconi. E proprio Rubino, l'uomo dei record azzurri, illude il Piola con un colpo di testa rabbioso che spedisce la palla alle spalle di Sorrentino: nulla da fare, è in fuorigioco l'ariete del Novara, che resta sotto di un gol in casa. Al minuto 71 Lafferty fa tremare il Novara cogliendo il palo, complice la decisiva deviazione di Kosicky, e il Novara resta in gara. Passano due minuti e ci prova Crescenzi, che spedisce di poco la palla a lato della porta siciliana. A un quarto d'ora dalla fine Hernandez sbaglia clamorosamente un gol a porta vuota dopo aver saltato Kosicky, mentre Aglietti inserisce Lepiller per Lazzari. A nove dal termine Kosicky si supera ancora una volta sul diagonale di Pisano, vicinissimo al raddoppio. Il Novara non calcia mai in porta e il match si chiude sullo 0-1, col Palermo in festa al Piola per la ritrovata Serie A.Novara Calcio - Kosicky; Perticone, Vicari (65' Vicari), Ludi; Lambrughi, Rigoni, Faragò, Lazzari (76' Lepiller), Crescenzi; Sansovini, Manconi (56' Rubino)

Palermo - Sorrentino; Terzi, Pisano, Vitiello; Andelkovic, Vazquez (82' Ngoyi), Lazaar, Bolzoni, Barreto; Hernandez (89' Troianiello), Dybala (70' Lafferty)

Spett.ri 7.204 (3.311 abbonati, 3.893 paganti)