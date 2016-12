Torino. -

Anche quest’anno Interlinea, casa editrice di Novara, partecipa al Salone Internazionale del Libro di Torino, dall’8 al 12 maggio, allo stand L101 che ci già ospitato nelle passate edizioni. Non mancheranno i grandi titoli che hanno fatto la “storia” della casa editrice, ma ci saranno anche le ultime novità che troverete esposte allo stand e per le quali abbiamo dove saranno organizzati incontri, presentazioni e laboratori per i lettori di tutte le età.

Per i più piccoli la collana “Le rane” ha pensato a un incontro con ANNA LAVATELLI (sabato 10 maggio alle 14,45), che in un laboratorio sugli orti completo di distribuzione di semi leggerà dal suo ultimo albo Benvenuto pomodoro!, mentre i genitori alle 16,30 parleranno di fiabe da raccontare in occasione dell’uscita di Le favole sono vere di ROBERTO DENTI. Gli studenti delle scuole superiori e universitari non devono perdersi L’attualità di Montale: le Muse di un Nobel dietro le quinte (giovedì 8 maggio alle 15) con GIUSI BALDISSONE e CARLA RICCARDI delle Università di Vercelli e Pavia, e nemmeno l’incontro (domenica 11 maggio alle 16) con GIOVANNI TESIO che parlerà del suo ultimo libro Parole essenziali. Un sillabario.

Se invece amate la poesia sono due gli incontri da ricordare per domenica 11 maggio: alle ore 12,15 NADA EL HAGE, una delle maggiori poetesse libanesi, parlerà della spiritualità araba e della condizione femminile con la traduttrice VALENTINA COLOMBO e SOUAD SBAI di Acmid Donna per l’uscita di Veli di passione, mentre alle 19,30 sarà la poesia italiana l’oggetto di un dibattito fra MAURO BERSANI (“Collezione di poesia”, Einaudi), ANTONIO RICCARDI (“Lo specchio” e “Oscar Poesia”, Mondadori) e ROBERTO CICALA (“Lyra”, Interlinea) intitolato Gli spazi editoriali della poesia. Collane a confronto.

Altre novità allo stand di Interlinea L101 pad. 2 Simona Arrigoni, Vicino al cuore; Carlo Banfi, Il bracconiere di Livigno; Flavio Caroli, Philippe Daverio, Sebastiano Vassalli, Le anime del paesaggio. Spazi, arte, letteratura; Benito Mazzi, Il falsario sognatore; "Microprovincia": Mario Soldati tra luoghi e memoria; Roberto Piumini, I silenziosi strumenti d'amore; Paolo Pomati, Vite distratte; Piero Ranaudo, Le vertebre del tempo; Marco Rosci, Le frontiere dell’arte; Alessandro Turci, L'estro delle maree. Dieci notturni; Giovanni Verga, I Malavoglia, edizione critica. E per i lettori più piccoli: Anna Lavatelli, Chi ha incendiato la biblioteca?, illustrazioni di Cecco Mariniello; Roberto Piumini, La palla di Lela, illustrazioni di Cinzia Ghigliano.

Per chi raggiungerà lo stand sconti “a prova di crisi”, incontri con gli autori e ancora molte altre sorprese.

Allegate le schede libro di alcuni volumi presenti allo stand.