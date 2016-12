Novara -

Novara 3 - 1 Trapani (3' Ludi, 24' Manconi, 82' Rigoni, 91' Nizzetto)

Il Novara torna al successo contro il Trapani. Ludi, Manconi e Rigoni sono i marcatori di un 3-1 meritato e ottenuto con grande determinazione, ma i risultati dagli altri campi non fanno sorridere Aglietti.

Proprio mister Aglietti si affida al 5-3-2, con Rigoni, Pesce e Faragò in mediana e Sansovini-Manconi coppia d'attacco. Boscaglia sceglie bomber Mancosu in avanti, con Iunco e Nizzetto al suo fianco.Ci prova subito, con rabbia, Marco Rigoni, la sua conclusione potente viene deviata in corner: sugli sviluppi del calcio piazzato Ludi sotto la Curva Nord deposita il pallone in rete, e la gara del Novara parte in discesa dopo tre minuti. Continua ad attaccare la squadra azzurra, che conquista un corner con la determinazione di Faragò. A rispondere per i siciliani ci pensa Pacilli, al minuto 11, ma il suo tiro a giro finisce sul fondo. Gli azzurri continuano a spingere e al ventiquattresimo è Manconi a far esplodere il Piola, calciando con forza verso la porta di Nordi, trafitto dal bolide del giovane talento. Al minuto 28 l'entrataccia su Ludi si trasforma in doccia anticipata per l'esterno ammonito per la seconda volta da Baracani. Con l'uomo in più il Novara continua a fare la partita, e il primo tempo si chiude sul 2-0.

Nessun cambio nei due schieramenti, in campo nella ripresa ci sono gli stessi 21 che hanno chiuso il primo tempo. La ripresa inizia col piglio giusto per la formazione di casa, con Sansovini che d'astuzia per poco non crea grossi problemi a Nordi, che afferra il pallone in uscita non senza affanni dopo un retropassaggio sciagurato. Al 58' Sansovini si crea una grande occasione da gol smarcandosi in area di rigore e calciando di potenza in diagonale: palla sul fondo. E' ancora Sansovini a rendersi pericoloso di testa a venti dalla fine: la punta è brava a svettare sul cross di Crescenzi, ma la sfera termina alta. A dieci minuti dal termine Aglietti concede la meritata standing ovation a Manconi, al suo posto dentro Gonzalez. Al minuto 82' chiude la gara Marco Rigoni di testa, facile facile, a porta sguarnita. 3-0 e applausi. Allo scadere arriva il gol del Trapani con Nizzetto. Dopo cinque minuti di recupero Baracani decreta la fine.Novara Calcio - Montipò; Vicari, Perticone, Ludi (85' Potouridis); Crescenzi, Faragò (73' Marianini), Rigoni, Pesce, Lambrughi; Sansovini, Manconi (77' Gonzalez)

Trapani - Nordi; Garufo, Terlizzi, Rizzato, Ciaramitaro, Pagliarulo, Gambino (69' Basso), Pacilli (espulso al 28'); Nizzetto, Iunco (72' Abate), Mancosu