Quarona - Grande interesse durante la conferenza stampa di presentazione del videoclip, alle ore 18 di venerdì 11 aprile scorso, con la numerosa e attenta partecipazione di giornalisti e autorità locali che si sono complimentati con la maestra Jula Cagnoli, direttrice della scuola Danzarte di Quarona, e le dott.sse Carolina Masieri e Chiara Mastropasqua, organizzatrici dell’evento. Il video è stato apprezzato non soltanto per la qualità con cui è stato realizzato dalla Photottica Andorno di Ghemme, ma anche per lo spirito contagioso di ottimismo, leggerezza e vitalità che subito trasmette. Degna di nota la capacità di coinvolgere circa centoventi abitanti di una piccola realtà cittadina valsesiana creando una rete affiatata di collaborazione tra famiglie, commercianti, associazioni ed enti locali. Al termine della conferenza alcuni commercianti hanno gentilmente offerto ai partecipanti un piccolo rinfresco. Alle ore 21, un caloroso pubblico di oltre duecento persone ha riempito il Teatro Sterna di Quarona in un’atmosfera dinamica, informale e di festa. Entusiasmo e partecipazione da parte di tutti i presenti che hanno sorriso e applaudito il videoclip, riconoscendovi se stessi, parenti, amici, vicini di casa, commercianti… Quarona e Danzarte protagonisti insieme di questo “fenomeno happy”, tormentone del momento. La danza diventa così non solo uno strumento di crescita culturale, formazione personale e aggregazione sociale, ma anche un mezzo di comunicazione capace di diffondere felicità e ottimismo in questi tempi di crisi.

