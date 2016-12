Novara -

Novara 1 - 1 Crotone (16' Manconi; 47' De Giorgio)

Il Novara di Aglietti pareggia in casa contro il Crotone. Non basta la prodezza di Manconi agli azzurri (prima rete da professionista per lui), perchè De Giorgio a inizio ripresa fissa il risultato sul pari.

E' un punto contro una squadra in salute e in piena zona playoff per la squadra di Aglietti, che rispolvera Rigoni dal primo minuto e che si affida ai senatori contro i rossoblu. In avanti Rubino affianca Sansovini con Gonzalez inserito nella ripresa per Manconi, che ha dovuto lasciare il campo nell'intervallo. Drago sceglie in avanti Pettinari con Castaldi alle sue spalle. Sull'out sinistro c'è invece l'ex Del Prete, fischiatissimo dal suo vecchio pubblico.

Parte forte il Novara con Sansovini, che in diagonale fa tremare i calabresi sfiorando il palo. La risposta del Crotone è veemente, con i rossoblu pericolosi con Matute, bravo a cogliere la traversa con un tiro a giro improvviso. Ma al minuto 16 si accende la stella di Manconi, che recupera palla a centrocampo e s'invola verso la porta di Gomis, punito dalla precisa conclusione del talentino azzurro. 1-0 e Piola estasiato dalla prodezza del suo baby attaccante. Pochi minuti e Rubino fa ancora tremare i rossoblu di testa sul traversone di Rigoni, è un gran bel Novara. Ma i calabresi di Drago sono sempre insidiosi e Pettinari per poco non pareggia i conti di testa sugli sviluppi di un corner. Il primo tempo si chiude sull'1-0.

Nella ripresa dentro Gonzalez per Manconi (infortunato) e De Giorgio per Cataldi. E il secondo tempo parte davvero male per il Novara, con De Giorgio che gela Kosicky da fuori area: 1-1 dopo un minuto e tutto da rifare per gli azzurri. La reazione al gol del pari arriva con Gonzalez, che sceglie incredibilmente di non calciare da buona posizione per crossare al centro, sulla ripartenza il Crotone rischia di ribaltare la gara con Crisetig, che sfiora la traversa con il destro. Aglietti sostituisce poi Faragò con Marianini per contenere il Crotone, in crescita nel corso della seconda metà della partita. Gli uomini di Drago gestiscono il possesso palla alzando il baricentro, con gli azzurri a fare una partita d'attesa. La ripresa azzurra è infatti meno brillante rispetto al primo tempo, e la sfida termina 1-1 contro il Crotone.

Novara Calcio: Kosicky; Lambrughi, Ludi, Vicari, Crescenzi; Radakovic, Rigoni, Faragò (60' Marianini), Manconi (45' Gonzalez); Rubino, Sansovini (79' Lepiller)

Crotone: Gomis; Del Prete, Cremonesi, Ferrari, Mazzotta; Crisetig, Matute, Cataldi (45' De Giorgio); Bidaoui (87' Dezi), Bernardeschi (77' Ishak), Pettinari