Romagnano - “Per dare continuità al tanto lavoro svolto in questi anni e per innovare ho deciso di accettare di candidarmi a sindaco di Romagnano”. Cristina Baraggioni, sindaco facente funzioni, sarà la candidata sindaco della lista “Andiamo oltre! Per Romagnano” alle prossime elezioni amministrative del 25 Maggio. “Per amministrare oggi servono due cose: esperienza e volontà di cambiare. Questi fattori devono – spiega Baraggioni - essere coniugati assieme. Amministrare con esperienza è un valore aggiunto, ma nel contempo è indispensabile avere la volontà di cambiare metodo e scelte, perché le nuove esigenze che si presentano costringono ad andare oltre”. In questi giorni è in fase di ultimazione la lista che sosterrà Baraggioni. “In questa nuova e bella avventura ci saranno alcune persone con le quali ho già condiviso una parte dell’esperienza amministrativa. Ma ci saranno anche delle importanti novità ; nuove forze che sapranno dare impulso alla fase di innovamento che Romagnano ha già intrapreso. La nostra è una lista civica che vuole andare oltre ai soliti steccati ideologici e che ha come unico scopo il bene comune del nostro bel paese”. Il programma avrà dei punti chiari e realizzabili senza proporre false promesse. Allo stesso tempo cercherà di guardare anche oltre i confini territoriali per poter rispondere al meglio ai bisogni dei cittadini in un contesto sociale difficile a causa della crisi economica. “Questi non sono anni facili per amministrare un paese a causa dei tagli a livello nazionale e alla crisi internazionale”. In attesa della lista e del programma definitivo Baraggioni vuole chiarire subito un punto. “Si è ripetutamente scritto e parlato di un Comune indebitato e di finanza fuori controllo. Niente di più falso: l’ indebitamento complessivo di Romagnano è inferiore al tetto fissato dalle ultime riduttive decisioni del Governo, e le imposte finora applicate sono fra le più basse dei Comuni vicini. Certamente nei prossimi anni gli investimenti dovranno essere commisurati alle nuove possibilità di spesa, ma abbiamo comunque la certezza di poter continuare ad investire per andare oltre a quanto sino a oggi realizzato”.

