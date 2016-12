Novara -

Novara 1 - 1 Ternana (14' Gavazzi; 15' Sansovini)

Un buon Novara non riesce ad andare oltre l'1-1 contro la Ternana del grande ex Attilio Tesser. Sansovini risponde al vantaggio delle Fere (gol di Gavazzi) nel primo tempo, gli azzurri spingono nella ripresa ma la sfida finisce in parità.

Aglietti ripropone l'undici che ha vinto di misura contro il Carpi, con l'eccezione di Manconi al posto di Lepiller. Tesser torna al Piola puntando sul suo modulo preferito il 4-3-1-2, con Antenucci e Ceravolo in avanti e Maiello a supporto.Ci prova subito il Novara, con un bel diagonale di Lazzari che si spegne sul fondo. Risponde Viola calciando di poco a lato da posizione favorevole. L'avvio è frizzante e al minuto 14 gli umbri passano in vantaggio con la girata fatale di Gavazzi, ma anche in zona gol il botta e risposta con la squadra del Komandante procede, e Sansovini approfitta dell'assist di Manconi per far gioire il Piola solo un minuto dopo. Al quarto d'ora è 1-1. Il divertimento prosegue e Buzzegoli sfiora il gol dalla distanza, palla di un niente sopra la traversa. Il Novara domina la seconda parte della prima frazione e ancora Sansovini con un guizzo sfiora il vantaggio di testa. Al trentottesimo si ferma Buzzegoli per un problema muscolare, dentro al suo posto Marianini. E il primo tempo si chiude sull'1-1, con un'altra occasione per gli azzurri con Lazzari e con un rosso negato a Zito (solo giallo per lui) per una manata rifilata a Crescenzi.

Nessun cambio durante l'intervallo e riparte la gara, con il Novara subito proiettato in avanti. Con un colpo di testa Vicari manda la sfera di poco alta sopra la traversa, poi Sansovini calcia a giro senza precisione al termine di un'azione di pregevole fattura. Al quarto d'ora occasionissima per i padroni di casa con Lazzari, ma la sua torsione viene deviata sul più bello in corner, a Brignoli praticamente battuto. Nel finale Aglietti si gioca la carta del capitano, il bomber dei record Rubino, entrato al posto di Manconi e del Postino di Tandil Gonzalez, inserito al posto di Lazzari. Non cambia però il risultato, col match che termina 1-1 contro l'amato ex Tesser.

Novara: 1 Kosicky; 11 Crescenzi, 2 Perticone (K), 13 Vicari, 26 Lambrughi; 4 Faragò, 6 Buzzegoli (39', 8 Marianini), 38 Laner; 28 Manconi (82', 9 Rubino), 18 Sansovini, 20 Lazzari (75', 19 Gonzalez)

A disposizione: 33 Tomasig, 3 Potouridis, 5 Ludi, 7 Lepiller, 37 Golubovic, 39 Casarini

Allenatore: Alfredo Aglietti

Ternana: 22 Brignoli; 3 Zito, 4 Viola, 6 Lauro (33', 13 Fazio), 7 Antenucci (K), 8 Gavazzi, 11 Ceravolo (60', 28 Avenatti) , 17 Maiello, 19 Meccariello, 26 Farkas, 30 Rispoli

A disposizione: 1 Sala, 2 Masi, 5 Miglietta, 9 Litteri, 10 Nolè, 21 Alfageme, 23 Russo

Allenatore: Attilio Tesser

Spettatori: 4.697 (3.311 abbonati, 1.386 paganti)