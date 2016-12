Libano - Un viaggio di 15 minuti verso la scuola pubblica di Yarin, villaggio sunnita del sud del Libano. Mi aspetta il preside, un uomo dai capelli crespi e brizzolati con occhi scuri e profondi. La strada si dipana tra le colline alternando rettilinei, rapide discese e tortuose salite. Un monotono saliscendi tra paesaggi brulli e disordinati fatti di case iniziate e mai terminate, di donne chine ai margini della strada, di animali al pascolo e di baracche. In fondo ad una stretta via, una costruzione semplice di due piani con un grande cancello verde. La scuola è li. I bambini scorrazzano per il piccolo cortile che scoprirò presto essere la loro palestra. Ci fanno entrare. Appena scendiamo dal nostro mezzo tutti ci guardano con occhi sorpresi e poi un attimo dopo una simultanea corsa per venirci a salutare. Tutti ci sono intorno con le braccia tese e i grandi sorrisi, sono gli stessi bambini che qualche giorno prima avevamo ospitato in base. Un grande abbraccio dal quale non vorrei mai liberarmi. Il preside mi osserva dalla porta del suo piccolo ufficio e mi viene incontro con un sorriso aperto e sincero. Ci stringiamo la mano e noto le rughe profonde che tagliano il suo viso. Avrà forse 50 anni anche se qui si invecchia molto prima e l’età comunque non ha una grande importanza. Entriamo in una stanza molto modesta dove mi invita a sedermi mentre una signora ci offre una tazza di thè. Discutiamo della scuola, di un inverno che non c'é mai stato, dei raccolti che quest'anno saranno scarsi, di quanto sia difficile vivere con l’odore acre della guerra sempre presente nell’aria, del contingente italiano, di quanto siano onorati della nostra visita e di quanto sia bello sentire che siamo così vicini a loro. Vedo una profonda emozione nei suoi occhi e capisco l'onestà del suo sentimento di riconoscenza. Poi parliamo dei bambini. Gli propongo di avviare un corso di familiarizzazione sulla lingua italiana che vorrei iniziare a breve da loro con un paio dei miei soldati, spiegandogli le finalita e il forte desiderio di poter stare insieme. Lui ne é entusiasta. Mi chiede immediatamente quando possiamo incominciare e ci accordiamo per la metà di marzo. Entrambi contenti dell’accordo raggiunto. Mi chiede se ho tempo per vedere le classi e ovviamente accetto. Stare ancora un po' con loro mi fa star bene. Mentre camminiamo per i freddi corridoi mi racconta che la sua é l'unica scuola elementare della zona e che i bambini iscritti, circa 140 con età variabile dai 5 ai 14 anni, appartengono ai 5 villaggi intorno. Mi piace scoprire che tra loro ci sono anche profughi siriani. La classe prescelta ha 18 alunni di cui 12 bimbi e 6 bambine. Entriamo e il preside mi presenta agli studenti. Mi perdo nei loro sguardi curiosi. Iniziano le mie solite mille domande alle quali non darò mai risposta. Mi guardo intorno e osservo i vecchi banchi su cui siedono, le sedie una diversa dall'altra, i muri spogli. Fa freddo. Il riscaldamento non c'è. Mentre usciamo dall’aula ancora pensieri. I bambini in cortile continuano a far ginnastica ma ora è il tempo di un altro saluto e della promessa di vederci per l'inizio del corso e poi ripartiamo per rientrare in base. E così, seduto nel mio ufficio rielaboro immagini, sensazioni, idee. E scrivo. Perchè scrivere è un modo per condividere con chi è lontano e perché credo che la condivisione anche di semplici pensieri aiuta a conoscere, a immaginare, a provare a capire. La lettura manca di quei gusti non riproducibili a parole; non ha colore, non ha odore ne tanto meno sapore ma arriva diritta al cuore di chi ha voglia di ascoltare il messaggio che porta con se.

Libano - Un viaggio di 15 minuti verso la scuola pubblica di Yarin, villaggio sunnita del sud del Libano. Mi aspetta il preside, un uomo dai capelli crespi e brizzolati con occhi scuri e profondi. La strada si dipana tra le colline alternando rettilinei, rapide discese e tortuose salite. Un monotono saliscendi tra paesaggi brulli e disordinati fatti di case iniziate e mai terminate, di donne chine ai margini della strada, di animali al pascolo e di baracche. In fondo ad una stretta via, una costruzione semplice di due piani con un grande cancello verde. La scuola è li. I bambini scorrazzano per il piccolo cortile che scoprirò presto essere la loro palestra. Ci fanno entrare. Appena scendiamo dal nostro mezzo tutti ci guardano con occhi sorpresi e poi un attimo dopo una simultanea corsa per venirci a salutare. Tutti ci sono intorno con le braccia tese e i grandi sorrisi, sono gli stessi bambini che qualche giorno prima avevamo ospitato in base. Un grande abbraccio dal quale non vorrei mai liberarmi. Il preside mi osserva dalla porta del suo piccolo ufficio e mi viene incontro con un sorriso aperto e sincero. Ci stringiamo la mano e noto le rughe profonde che tagliano il suo viso. Avrà forse 50 anni anche se qui si invecchia molto prima e l’età comunque non ha una grande importanza. Entriamo in una stanza molto modesta dove mi invita a sedermi mentre una signora ci offre una tazza di thè. Discutiamo della scuola, di un inverno che non c'é mai stato, dei raccolti che quest'anno saranno scarsi, di quanto sia difficile vivere con l’odore acre della guerra sempre presente nell’aria, del contingente italiano, di quanto siano onorati della nostra visita e di quanto sia bello sentire che siamo così vicini a loro. Vedo una profonda emozione nei suoi occhi e capisco l'onestà del suo sentimento di riconoscenza. Poi parliamo dei bambini. Gli propongo di avviare un corso di familiarizzazione sulla lingua italiana che vorrei iniziare a breve da loro con un paio dei miei soldati, spiegandogli le finalit

a e il forte desiderio di poter stare insieme. Lui ne é entusiasta. Mi chiede immediatamente quando possiamo incominciare e ci accordiamo per la metà di marzo. Entrambi contenti dell’accordo raggiunto. Mi chiede se ho tempo per vedere le classi e ovviamente accetto. Stare ancora un po' con loro mi fa star bene. Mentre camminiamo per i freddi corridoi mi racconta che la sua é l'unica scuola elementare della zona e che i bambini iscritti, circa 140 con età variabile dai 5 ai 14 anni, appartengono ai 5 villaggi intorno. Mi piace scoprire che tra loro ci sono anche profughi siriani. La classe prescelta ha 18 alunni di cui 12 bimbi e 6 bambine. Entriamo e il preside mi presenta agli studenti. Mi perdo nei loro sguardi curiosi. Iniziano le mie solite mille domande alle quali non darò mai risposta. Mi guardo intorno e osservo i vecchi banchi su cui siedono, le sedie una diversa dall'altra, i muri spogli. Fa freddo. Il riscaldamento non c'è. Mentre usciamo dall’aula ancora pensieri. I bambini in cortile continuano a far ginnastica ma ora è il tempo di un altro saluto e della promessa di vederci per l'inizio del corso e poi ripartiamo per rientrare in base. E così, seduto nel mio ufficio rielaboro immagini, sensazioni, idee. E scrivo. Perchè scrivere è un modo per condividere con chi è lontano e perché credo che la condivisione anche di semplici pensieri aiuta a conoscere, a immaginare, a provare a capire. La lettura manca di quei gusti non riproducibili a parole; non ha colore, non ha odore ne tanto meno sapore ma arriva diritta al cuore di chi ha voglia di ascoltare il messaggio che porta con se.