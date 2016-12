Novara -

Novara 1 - 0 Carpi (62' Buzzegoli (R))

Carpe diem, o meglio Carpi diem. Buzzegoli coglie l'attimo e regala tre punti al Novara dal dischetto contro la squadra di Pillon, consegnando una vittoria fondamentale alla formazione azzurra in una gara tutt'altro che spettacolare.

Aglietti sceglie come modulo iniziale il 4-3-3, con il tridente formato da Lepiller, Lazzari e Sansovini. In mediana ci sono Buzzegoli con al suo fianco Laner e Faragò. Pillon si affida in avanti a bomber Ardemagni supportato da Mbakogu.

Lunghe le fasi di studio nel primo tempo, nel corso del quale per gran parte del tempo le due squadre hanno pensato più che altro a non farsi male. Lazzari ha provato qualche affondo soprattutto in contropiede, mentre il Carpi ha risposto con il dinamismo e la forza fisica di Mbakogu, contrastato con efficacia da Vicari a più riprese. Con un guizzo Sansovini sul cross di Lepiller fa tremare il Carpi, ma Colombi non senza qualche affanno respinge in tuffo al minuto 16. Ma a rischiare al venticinquesimo è il Novara, con una papera di Kosicky sulla punizione dell'ex Porcari. Ma sugli sviluppi del corner il portiere slovacco si riscatta mostrandosi reattivo sul colpo di testa di Pesoli mentre Buzzegoli è provvidenziale sul tocco di Mbakogu, salvando sulla linea. Nel finale il Novara si rende insidioso con Laner, con Lollo che per contrastarlo rischia l'autorete. Il primo tempo, ben poco spettacolare, si chiude sullo 0-0.

Nessun cambio da entrambe le parti durante l'intervallo, e il primo acuto della ripresa arriva con Lepiller, che ci prova dalla distanza all'ottavo minuto conquistando un corner. Al quarto d'ora l'episodio che sblocca la partita, con un calcio di rigore concesso dal direttore di gara Bruno al Novara: dal dischetto Buzzegoli non fallisce e gli azzurri passano in vantaggio al sessantaduesimo. Un minuto dopo il Carpi si avvicina al pareggio sull'indecisione di Kosicky, che per poco non favorisce Di Gaudio in area di rigore. Al minuto 72 invece è Faragò a mettere in apprensione gli ospiti, ma Kovacsik è bravo a respingere in calcio d'angolo. A dieci minuti dalla fine Aglietti inserisce Rubino per Lazzari per provare a chiudere la gara con il bomber dei record, ma a sfiorare il raddoppio è stato Sansovini, lesto ad approfittare di una dormita della difesa biancorossa, ma di poco impreciso al momento della conclusione. Nel finale il Novara riesce a gestire il vantaggio, chiudendo la gara sull'1-0.

Novara: 1 Kosicky; 11 Crescenzi, 2 Perticone (K), 13 Vicari (76', 5 Ludi), 31 Lambrughi; 38 Laner, 6 Buzzegoli, 4 Faragò; 20 Lazzari (79', 9 Rubino), 18 Sansovini, 7 Lepiller (62', 28 Manconi)

A disp.: 33 Tomasig; 3 Potouridis, 39 Casarini, 37 Golubovic, 19 Gonzalez, 8 Marianini

All.: Alfredo Aglietti

Carpi: 1 Colombi (54', 22 Kovacsik); 2 Pesoli, 3 Letizia, 6 Gagliolo, 7 Concas, 9 Ardemagni (70', 27 Sgrigna), 10 Mbakogu, 11 Di Gaudio (79', 17 Acosty), 21 Romagnoli, 24 Porcari, 25 Lollo.

A disp.: 4 Bertoni, 8 De Vitis, 13 Sperotto, 14 Legati, 19 Pasciuti, 20 Memushaj

All.: Giuseppe Pillon

Spettatori: 4.512 (1.201 paganti e 3.311 abbonati)