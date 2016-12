Novara - Ultimi giorni per partecipare al concorso dedicato ai bambini delle scuole di Novara organizzato dall'Assessorato all’Istruzione del Comune di Novara e la casa editrice Interlinea con il Centro Commerciale San Martino, in collaborazione con il Laboratorio di editoria dell’Università Cattolica di Milano e le associazioni Juniorlibri e Attiva la mente e… il corpo. Il progetto pilota “Amico libro. Una città da favola”, con concorso e laboratori, nasce per favorire sia la scrittura collettiva e personale che la creatività editoriale e promuovere la lettura per scoprire i segreti dei mestieri del libro. Il progetto è rivolto agli alunni delle classi IV e V delle scuole primarie del Comune di Novara. Cliccando qui, conoscerete i dettagli per partecipare all'iniziativa.

