Novara -

Si terrà a Novara sabato 22 marzo in Barriera Albertina in via XX settembre la presentazione di “L’estro delle maree. Dieci notturni concepiti fra la sua terra la Liguria, l’Italia e l’Europa di Parigi e Berlino” di Alessandro Turci; raccolta poetica, con premessa di Claudio Magris e corredata dalle tavole di Héctor Navarrete. Per l’occasione verranno letti alcuni brani da Marta Zoffoli, attrice di cinema, TV e teatro che ha recitato in opere come To Rome with love di Woody Allen, Maschi contro femmine, Tre fratelli e I Cesaroni. Oltre alla presenza della Zoffoli, anche una mostra di opere dell’artista argentino Navarrete.

L’opera è quella d’esordio per l’autore ligure e formatosi tra Milano, Parigi e Berlino. «Una poesia strana, imprevedibile e intensa, che colpisce a fondo. Quella luce blanda, quella prudente luna e quel vento crudo e tutto quel senso d’intrepido fissare il volto e lo sgomento della vita s’incidono fortemente. Come d’altronde quei neri meriggi e quegli inverni velieri veramente s’imprimono nella memoria» scrive Claudio Magris, nella premessa del libro pubblicato da Interlinea Edizioni.