Varallo - “Passio” è un momento religioso e culturale di incontro e confronto nella realtà novarese, organizzato dalla Diocesi di Novara. Il Comitato Jerusalem Varallo, insieme con l’Associazione Gruppo Bangladesh-Varallo, che quest’anno festeggia i cinquant’anni di fondazione del Centro Missionario di Dinajpur, voluto da Don Ercole Scolari, e con l’Associazione Nuova Jerusalem, si inserisce nel programma generale con alcuni “eventi” varallesi. Rosangela Canuto, Presidente di Jerusalem Varallo, illustra questi momenti di riflessione, formazione e informazione: “L’argomento di Passio è Ecce homo. Il volto del Dio Figlio, quindi ci è parso significativo collegare a questo evento anche il Gruppo Bangladesh-Varallo, perché i poveri sono il volto di Dio e se ci sono tanti poveri nel mondo non c’è giustizia, ma non c’è giustizia senza pace, quindi emerge con chiarezza la necessità primaria di oggi: la Pace. E’ importante interrogarci e riflettere su questo tema universale. Abbiamo pensato di chiamare a parlarci di pace: “La Pacem in terris. Un documento profetico, una provocazione sempre attuale”, sabato 22 marzo, dalle ore 15.30, presso il Centro Giovanile G. Pastore, Padre Marco Malagola, che fu nella Segretaria di Stato al tempo di Papa Giovanni XXIII e ha contribuito direttamente alla stesura dell’enciclica papale Pacem in terris, della quale quest’anno ricorrono i cinquant’anni e Don Renato Sacchi, parroco di Arola e Cesara, coordinatore nazionale di Pax Christi, movimento ecclesiale che promuove la pace nel mondo, che ci parlerà di questa esperienza concreta ed attiva. Sabato 29 marzo, nella Collegiata di San Gaudenzio, alle ore 21, si esibiranno i Cantores Mundi, coro nato nel 1963 sotto la direzione artistica del Maestro Mino Bordignon e oggi diretto dal Maestro Franco Caccia. Nella serata sarà proposto lo Stabat Mater in sol minore di Franz Schubert e la Missa in Tempore Belli in do maggiore di Franz Joseph Haydn, come momenti di riflessione musicale alta. Il concerto rievocherà la figura della Madre Addolorata ai piedi della Croce sulla quale agonizza il figlio Gesù, che è morto per la pace e la giustizia. La partecipazione varallese a Passio si concluderà domenica 6 aprile con al mattino la Messa in Collegiata concelebrata da Padre Piero Gheddo. Durante la Messa sarà presentato il libro sul 50° di fondazione del Centro Missionario di Dinajpur, Nel pomeriggio, presso il Centro Giovanile G. Pastore, alle ore 16, è stata organizzata una tavola rotonda in cui saranno relatori tre “testimoni”, che affronteranno il tema: “Non c’è Pace senza giustizia”. Interverranno Padre Piero Gheddo, referente P.I.M.E. di Milano, conoscitore del,le problematiche dell’Asia, Suor Chiara Piana, missionaria della Consolata di origine varallese, che è attiva in Africa, continente nel quale si sta purtroppo assistendo ad una recrudescenza delle persecuzioni contro i Cristiani, e Don Walter Fiocchi, giornalista e fondatore dell’Associazione alessandrina “L’ulivo e il libro”, che ha come obiettivo primario la promozione di iniziative nell’ambito educativo, per favorire la cultura della Pace, il rispetto dei Diritti Umani, la non violenza e la solidarietà, favorendo e sostenendo lo studio di ragazzi e ragazze palestinesi e immigrati nei vari cicli scolastici, perché Cultura e Pace camminano insieme”. Riprenderemo singolarmente gli appuntamenti della Passio varallese, ma era importante coglierne la visione d’insieme per promuovere una motivata partecipazione. Piera Mazzone

