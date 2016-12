Novara - In occasione della rassegna "Voci di donna", Novara ricorda una delle sue autrici storiche: la Marchesa Colombi e presenta il nuovo libro di Silvia Benatti dedicato alla figura di questa scrittrice che, ancora oggi, è letta e apprezzata in Italia e all’estero. L’incontro si terrà giovedì 13 marzo, alle ore 18.00, presso la Sezione Novarese della Biblioteca Civica Negroni in corso Cavallotti, 6 a Novara. Oltre all’autrice sarà presente anche la giornalista Laura Fasano assieme all’assessore comunale Paola Turchelli che introdurrà l’incontro. Tra gli ospiti: Serena Fiocchi, Domenico De Angelis, Alberto Cantoni e Maurizio Leigheb. Una donna, la Marchesa Colombi, che si è ribellata ai cliché dell’epoca e che, con grande spirito d’indipendenza, trasferitasi a Milano, si è dedicata alla produzione di libri, alla sensibilizzazione verso la condizione femminile ed è stata la prima firma femminile del Corriere della Sera. Ha frequentato i salotti letterari ed è stata amica di Giosuè Carducci. Un personaggio che, ancora oggi, fa parlare di sé e non solo per il suo percorso letterario (tra le sue opere ricordiamo il galateo più diffuso “La gente per bene”) ma anche per la grande emancipazione a cui ha ispirato l’intera esistenza. Il libro della Benatti “La marchesa Colombi. Una scrittrice nella Novara dell’800”, edito da Interlinea Edizioni, fa parte della collana "Novaresi nella storia".

