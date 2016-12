Borgomanero - Un workshop dedicato alle future mamme, quello progettato dall’ Associazione Culturale Arbus Photostudio e il micronido Crescere, intitolato The Self-Portrait Experience, per vivere la maternità e la maggiore conoscenza del corpo anche attraverso al realizzazione di un autoritratto. L’idea nasce dall’esperienza personale di Cristina Nuñez che da più di vent’anni, si occupa di autoritratto terapeutico e che proprio tramite questo strumento creativo ha creato una vera risorsa per conoscere meglio il proprio io partendo dal corpo. In senso più ampio il corpo che cambia, specie in occasione di una gravidanza, può essere una risorsa per tutte le future mamme che in questi mesi così particolari, vivono già un’esperienza straordinaria. La presentazione, aperta al pubblico, si terrà giovedì 23 gennaio alle ore 18.00 presso la sede di Crescere, spazio Vigi – Casa Allegria a Borgomanero. In seguito si terranno due i due giorni di workshop rispettivamente venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio presso lo studio dell'associazione Arbus Photostudio. Per info e iscrizioni: info@arbusohotostudio.org e baby@crescere.biz

