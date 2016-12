Novara - Sarà il Teatro Coccia di Novara, ad inaugurare la tournée italiana della commedia di Natalia Ginzburg Ti ho sposato per allegria con due appuntamenti: il 14 e il 15 dicembre 2013. Protagonista maschile, Emanuele Salce che interpreterà Pietro, tranquillo, borghese e anticonformista marito di Giuliana (Chiara Francini), svampita, romantica, tendente all’amore assoluto e già piena di dubbi riguardo all’appena nata unione matrimoniale. Momenti esilaranti quando entrerà in scena la mamma di Pietro che non vede di buon occhio questa unione e vuole esaminare la nuora che, presa dal panico, ne combina una dietro l’altra col risultato di far innamorare sempre più Pietro che, in fondo, l’ha “sposata per allegria”. Nel testo non mancano riflessioni profonde sul rapporto di coppia, sull’aborto, sulla morte e sulla capacità di affrontare la vita anche con leggerezza.

