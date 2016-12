Novara -

Anche quest’anno, e per il quindicesimo anno consecutivo, si terrà la consegna di sette borse di studio per sette studenti dell’I.T.I. Omar di Novara che si sono distinti per particolari meriti scolastici.

Le borse di studio portano il nome del fondatore dell’azienda Paolo Ferrari, per ricordarne la figura di uomo e imprenditore, e sono un segno dello stretto legame che intercorre ormai da tempo tra l’istituto e l’azienda novarese conta ottantadue filiali ed oltre settecento collaboratori in molte regioni italiane.

A premiare gli studenti il 16 dicembre, i vertici dell’azienda, la Presidente Laura Ferrari, la Vice Presidente Federica Cristina e l’A.D. Giampaolo Ferrari, con il professor Francesco Ticozzi, dirigente scolastico dell’istituto, e il professor Marco Pezzana. La consegna delle borse di studio avrà luogo all’interno del 3E Lab, lo spazio dedicato alla tecnologia e all’innovazione del mondo elettrico.

Tra gli studenti premiati quest’anno, anche Marco Saia e Davide Dongiovanni che avevano ricevuto la borsa di studio anche nel 2012.