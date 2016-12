Novara - Si terrà sabato 7 dicembre dalle ore 20.45 al Teatro del Sacro Cuore di Novara la serata Le note non si fermano, concerto di beneficenza che “Non Solo Musica” e “Musica Nova” di Dario e Riccardo Artuso hanno organizzato in favore della onlus Ugi Novara (Unione genitori italiani contro il tumore dei bambini). La serata a ingresso libero sarà condotta dagli attori Andrea Barbieri e Anna Ruggerone e proporrà l’esibizione di alcuni allievi di canto preparati nella struttura di Lumellogno dalle insegnanti Eleonora Vacca, Gabriella Selvaggio e Marina Tornaghi e l’esibizione della band “Non Solo Musica Live” che proporrà una selezione dei più celebri brani del rock italiano e internazionale. Ecco quanto ha dichiarato Dario Artuso responsabile di Non Solo Musica :«Abbiamo fortemente voluto questo evento perché l’attività che Ugi svolge costantemente da un grande sostegno alle famiglie con bimbi malati di tumore. É bello che tanti artisti, giovani e non, si metteranno in gioco a favore di una causa che ci sta davvero a cuore. Le offerte raccolte durante la serata saranno quindi interamente devolute all’associazione».

