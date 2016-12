Trecate - Cosa chiedere a Babbo Natale quest’anno? Sono sicuramente in molti i bambini che stanno già scrivendo la letterina piena di richieste. E per inviarle, basta partecipare al lancio dei palloncini organizzato dalla Pro Loco di Trecate il 21 dicembre, in piazza Cavour. L’appuntamento è alle 16:30, per attaccare ogni letterina ad un palloncino che verrà poi liberato in cielo. Tutti i bambini sono invitati all’evento!

Trecate - Cosa chiedere a Babbo Natale quest’anno? Sono sicuramente in molti i bambini che stanno già scrivendo la letterina piena di richieste. E per inviarle, basta partecipare al lancio dei palloncini organizzato dalla Pro Loco di Trecate

il 21 dicembre, in piazza Cavour. L’appuntamento è alle 16:30, per attaccare ogni letterina ad un palloncino che verrà poi liberato in cielo. Tutti i bambini sono invitati all’evento!