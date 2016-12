Galliate -

Si parlerà di biodiversità come risorsa per il mondo agricolo in occasione del convegno organizzato dal Parco del Ticino e Lago Maggiore con la collaborazione della Provincia di Novara e Regione Piemonte che si terrà giovedì 5 dicembre 2013 dalle ore 9.30 alle 13.00, al Centro Parco presso la Centrale Idroelettrica “G.D. Orlandi” - già Sessa Trona di Galliate.

Interverranno referenti nazionali, regionali e provinciali del Programma di Sviluppo Rurale, per presentare la valutazione del PSR 2007-2013 e le prospettive per il nuovo PSR 2014-2020, con particolare riguardo alle misure in favore della biodiversità e alla promozione dell’agricoltura nelle aree protette.

Durante l’evento, saranno raccolte le aspettative del mondo agricolo da parte delle Associazioni di categoria, sarà presentato il connubio esistente tra le finalità del PSR, della Politica Agricola Comune e del programma UNESCO MAB (Man and the Biosphere) per la Riserva “Valle del Ticino” e sarà inoltre presentato il progetto di un marchio di promozione per i prodotti e per le aziende che operano sul territorio nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. Concluderanno la mattinata il dibattito e un buffet con prodotti del territorio piemontese della Riserva “Valle del Ticino”.