Varallo Pombia -

Un connubio particolare, divertente e con un nobile fine, quello scaturito dall’evento organizzato dalla Delegazione di Varallo Pombia della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sezione Provinciale di Novara Onlus che si terrà in data 22 novembre alle ore 20.00 presso l'hotel "La Perla" di Varallo Pombia. Infatti, in occasione della serata intitolata "Polentata in musica", sarà presente anche un’ospite molto amato dagli appassionati di calcio e non, il calciatore Gennaro Gattuso. Ad allietare la serata, la musica degli allievi della scuola Jungle di Michele Pollini. I fondi raccolti serviranno a potenziare e migliorare i servizi di prevenzione e di ricerca offerti dalla LILT di Novara.