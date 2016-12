Novara - Si terrà lunedì 11 novembre, un incontro organizzato dal Club Novara, in occasione del cinquantesimo anniversario del “Piano Regolatore” della nostra città. Nello specifico, si tratterà di un incontro pubblico con il suo estensore Architetto Vittorio Gregotti: celebre novarese di fama internazionale, ancora oggi impegnato in varie parti del mondo a prestare la sua opera di progettista, e prezioso testimone di una Novara che non c'è più. L’appuntamento è per lunedì alle ore 18:00 presso “Archivio di Stato” via dell’Archivio n° 2, a Novara .

