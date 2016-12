Novara -

Si terrà venerdì 8 novembre, alle ore 21.00 presso la Sala del Piccolo Coccia, in piazza Martiri a Novara , Veli di passione da Beirut a Novara, un recital di poesia e musica al femminile con artisti libanesi per un filo diretto tra la nostra città e Beirut attraverso le parole.

Tra gli ospiti, la soprano Hiba Al Kawas e la scrittrice Nada El Hage della quale, è in uscita il libro, pubblicato dalla casa editrice novarese Interlinea, Veli di passione.

L’evento è annoverato tra gli appuntamenti del Festival internazionale di poesia civile città di Vercelli e sarà un momento per apprezzare il particolare sodalizio tra autrice e soprano: nel corso della serata, infatti, Hiba Al Kawas, proporrà in musica alcune poesie contenute nel nuovo libro, come già avvenuto in passato per altre opere di Nada El Hage (tra gli artisti che hanno cantato le opere della poetessa, anche Magda al-Roumi e Marcel Khalife).

Sarà inoltre presente, la traduttrice di quest’ultima opera, Valentina Colombo e l’Assessore alla Cultura, Paola Turchelli che saluterà gli ospiti e il pubblico a nome del Comune di Novara.

Nella mattinata di venerdì, presso il Liceo Classico e Linguistico Carlo Alberto i Novara , si terrà l’incontro dedicato agli studenti: Amore e guerra. I giovani incontrano la poetessa libanese Nada El Hage, con Valentina Colombo e Roberto Cicala, direttore editoriale di Interlinea.