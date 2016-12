Novara - Si terrà giovedì 31 ottobre, presso la Biblioteca Civica Negroni, un incontro dedicato all’identità della cultura novarese, in occasione della presentazione dell’inchiesta di “Le Rive” che dedica un numero su “Novara & la Bassa”. La rivista, diretta da Lino Cerutti, con una forte connotazione territoriale, sarà il centro dell’evento che vedrà la presenza del direttore Cerutti, dell’assessore alla cultura Paola Turchelli, di Raul Capra oltre ad alcuni autori degli articoli pubblicati sulla rivista tra cui Silvia Benatti, Roberto Cicala, Maurizio Leigheb a Enrico Zaninetti. Ben centododici i fascicoli pubblicati in ventritrè anni in cui Le Rive ha trattato temi legati all’ambiente, alla storia, all’arte e al lavoro del territorio compreso tra Sesia, Ticino, la Bassa e il Monte Rosa, talvolta oltrepassando il confine per giungere nel Vallese e nel Canton Ticino. “Essere novarese. Una testimonianza all’ombra della cupola” è il titolo dell’intervento del Novarese dell’anno 2013 Roberto Cicala, che scrive:«Non serve cercare un’identità in Novara perché ha svariate identità essendo un porto di terra, una piccola frontiera tra grandi città come Torino e Milano». “L'eredità dei viaggiatori novaresi” è l’articolo presentato da Maurizio Leigheb mentre Silvia Benatti propone un ritratto della Marchesa Colombi, storica scrittrice novarese; Enrico Zaninetti tratta del cinema dei registi novaresi. Molti altri, i nomi che contribuiscono ad arricchire la rivista come quello di Pier Giorgio Longo, Sandro Callerio, Ercole Pelizzone, Gian Domenico Cella, Alessia Diana, Dorino Tuniz, Dante Graziosi e Sebastiano Vassalli.

