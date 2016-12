Casalbeltrame - La tradizionale festa anglosassone di Halloween sbarca in risaia con leggero anticipo rispetto alla data tradizionale: infatti domenica 27 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso il Museo Etnografico dell’Attrezzo Agricolo ‘L civel di Casalbeltrame, sarà possibile trasformarsi in un abitante della risaia. All’ingresso del museo, sarà presente un trucca-bimbi Occhi di Gattonzolo che coinvolgerà grandi e piccini in una festa che avrà come protagonisti spaventapasseri, rospi, castagne e trattori. L’attività trucco è gratutita, per prenotazioni: 339-1557215 o 328-4878405.

