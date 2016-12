- Si terrà alle ore 16.00 di sabato 26 ottobre, un incontro organizzato ad Arona, tra due giornalisti e grandi reporter di guerra, Ettore Mo del Corriere della Sera e Domenico Quirico de La Stampa. L’evento dal titolo “Due grandi inviati a confronto, il mestiere di raccontare l’altra faccia delle guerre rischiando la propria vita”, sarà un incontro tra due figure che, con impegno e passione, hanno messo al primo posto il dovere di informare. Due professionisti che hanno affrontato vari teatri in ogni parte del mondo, raccontando storie lontane e rischiando, spesso, in prima persona. In occasione dell’incontro organizzato al Palacongressi Marina e Marcello Salina, i due inviati di guerra, risponderanno anche alle domande del pubblico. In tal senso si è espresso il sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli: ««È un grande onore per la città di Arona ospitare un incontro di tale levatura con due grandi personalità del giornalismo italiano e di fama internazionale: sono simboli di un giornalismo in prima linea, fatto con coraggio, cuore e immensa passione».

