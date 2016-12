PratoSesia - Domenica 14 ottobre si svolgerà III edizione del Motoraduno d' epoca e Sagra della Castagna, organizzato dall' Associazione Turistica Pro Loco di Prato Sesia, un evento a cui potranno prendere parte i centauri con moto datate fino alla fine degli anni ’80. Da quest'anno nel piazzale in cui si tiene la manifestazione ci sarà anche il IMercatino d’ Autunno in cui numerosi hobbysti allestiranno i loro stand nell'area della sagra e dove non mancheranno anche prodotti alimentari. Di seguito, il programma della giornata: ore 8.00 ritrovo per gli espositori del mercatino ore 9.30 Ritrovo ed esposizione moto presso il piazzale della Cooperativa Agricola Alla Fonte (via Valsesia n.10) (l’iscrizione al motoraduno è gratuita e riservata a moto datate fino agli anni ’80) ore 11.30 Partenza della sfilata lungo le vie del paese dalle ore 11.30 alle 12.00 Per chi non potrà partecipare presso l' area della festa ... distribuzione delle caldarroste nel Piazzale della chiesa di San Bernardo ore 12.30 Pranzo della Castagna su prenotazione: Menù - Crostone con lardo miele castagne - Petto d' anatra - Salame cotto - Salame della duja - Musse di gorgonzola con castagne - Spuma di prosciutto - Ravioli monterosa con castagne, speck e toma al burro e salvia - Lonza arrosto alla senape e latte con castagne al vino - Toma con miele di castagno - Castagnaccio - Vino Barbera Monferrato e acqua minerale ore 15.30 Presentazione delle due ruote con consegna omaggio della Giornata ad ogni partecipante. Il costo del pranzo è di Euro 18,00 a persona. Il pranzo è aperto a chiunque voglia parteciparvi, non solo ai partecipanti al motoraduno. Prenotazioni entro giovedì 10 ottobre. In caso di pioggia il Pranzo si svolgerà sotto una tenso-struttura e le squisite caldarroste all' esterno sotto un tendone. Per informazioni, iscrizioni al motoraduno e prenotazioni del pranzo contattare: www.pratosesia.com proloco@pratosesia.com 347 7969014 ; 340 5846117

