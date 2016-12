Novara - Al via con con una serie di Masterclass sugli strumenti ad arco, organizzati dal Conservatorio Cantelli; si parte con un primo appuntamento è dedicato al violoncello e all’esibizione della grande Macha Yanouchevsky che, nei giorni di giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, incontrerà gli allievi in occasione dei Masterclass dal titolo “la letteratura romantica e i compositori russi” in cui non mancherà la musica. Altro appuntamento, quello di sabato 19 ottore in cui, la musicista, si esibirà accompagnata al pianoforte da Alberto Magagni, in un concerto che proporrà brani di Beethoven, Prokoviev, Shostakovic in un concerto che che avrà inizio alle ore 21:00, presso l’Auditorium del Conservatorio.

