Borgomanero - Borgomanero inaugura la I fiera del Gusto: una mostra mercato dedicata alla buona tavola che vedrà coinvolti circa 50 espositori di enogastronomia e artigianato provenienti dal territorio piemontese e da altre regioni italiane. L’evento, si svolgerà sabato 5 e domenica 6 ottobre su Corso Roma che accoglierà i gusti delle regioni italiane e Corso Mazzini, lungo il quale sarà allestita l'area dedicata ai piccoli produttori e artigiani dell'Alto Piemonte inseriti all'interno del progetto Alto Piemonte Experience, per una spesa "Buona, sana e giusta" a chilometro (quasi) zero. Non mancheranno i laboratori per i più piccoli, tra cui quello dedicato alla creatività con i cereali “Farina del tuo sacco” e la merenda "Ora di Merenda..E' tempo di Miaccia", presso lo stand di Miacciò. Inoltre, verrà proposto un percorso per conoscere la storia di Borgomanero; la "Peripatetica Borgomanerese", questo il nome della passeggiata, sarà guidata dal cavalier Enrico Maria Brusa-Paglione. Ritrovo alle 16 in Piazza Martiri. "La Fiera del Gusto è stata fortemente voluta e patrocinata dal nostro Comune, - commenta l'Assessore cittadino Filippo Mora - poiché riteniamo che questo tipo di manifestazioni costituiscano una valida e qualificata occasione per animare il centro storico di Borgomanero. In più, dato non trascurabile, si tratta di un evento a costo zero per le casse comunali in quanto totalmente auto organizzato e auto finanziato. Auspichiamo quindi la collaborazione della Città alla buona riuscita dell'evento e ovviamente una buona risposta del pubblico".

