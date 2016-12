Territorio - Moltissimi appuntamenti per trascorrere ore immersi nella natura. Sabato 5 e Domenica 6 ottobre e per tutto il mese, al Parco Piemontese del Ticino, sarà visitabile il Mulino Vecchio di Bellinzago Novarese, centro regionale di educazione ambientale. Nell’antico edificio, si possono vedere le antiche ruote, la sala macine, la cucina, il forno e un piccolo museo. Nel mese di ottobre il Mulino sarà aperto ogni lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00; il sabato dalle 14.00 alle 18.30 e la domenica dalle 10.00 alle 17.30. Ingresso libero e gratuito. INFO: 0321 517706; www.parcoticinolagomaggiore.it; info@parcoticinolagomaggiore.it Domenica 6 ottobre nel Parco piemontese del Ticino, a Villa Picchetta di Cameri, alle ore 16.00, si terrà l’inaugurazione della mostra “Un artista in gioco” di Libero Greco. La mostra raccoglie le illustrazioni inedite del volumetto “Orazio e la luna - una favola nata per il Parco del Ticino”, che sarà presentato in occasione dell’inaugurazione. Oltre alle coloratissime grandi tavole tridimensionali ed agli studi ad acquarello-pastello che nelle sessanta pagine del volume arricchiscono il testo, ideato dallo stesso, saranno esposte alcune opere plastiche dell’artista. La mostra sarà, in seguito, visitabile fino al 27 ottobre da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30; la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Sabato chiuso. Ingresso libero e gratuito. INFO: 0321 517706; www.parcoticinolagomaggiore.it; info@parcoticinolagomaggiore.it E sempre domenica 6 ottobre si svolgerà la gita escursionistica in montagna “da Parco a Parco” in Val Soana, al Parco piemontese del Gran Paradiso, con partenza da Cameri, promossa dal Parco del Ticino e Lago Maggiore in collaborazione con la sottosezione CAI di Cameri. L’escursione, era stata rinviata per le avverse condizioni meteo. INFO: 0321 517706; www.parcoticinolagomaggiore.it

