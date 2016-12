PratoSesia - “Scorci e colori di Prato Sesia”, ecco il nome dedicato alla prima estemporanea di pittura dedicata a tutti coloro che amano l’arte e si dilettano ad esprimerla su tela. L’evento, organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco Prato Sesia, si svolgerà domenica 13 ottobre. Di seguito, il regolamento per partecipare alla manifestazione: Art.. 1 La partecipazione è consentita agli artisti di ogni età e provenienza che si esprimono nell'arte pittorica nelle sue diverse tecniche in modo libero, utilizzando materiali quali: olio, tempera, acrilici, vernici industriali, acquarello, spray, matita ecc. l' evento è aperto a tutti, con l’utilizzo di qualsiasi supporto, tecnica e dimensione dell'opera; il materiale pittorico e il supporto è a carico dell'artista che deve possedere tutte le attrezzature atte alla realizzazione, oltre al materiale idoneo per la protezione di pavimentazione e muri. Art.. 2 Gli artisti si dovranno presentare presso la piazza antistante la cooperativa agricola "ALLAFONTE" in via Valsesia 10 a Prato Sesia, con la necessaria attrezzatura ed il materiale occorrente. Art.. 3 La timbratura delle tele bianche sarà effettuata il giorno del concorso dalle ore (8.00 alle ore 10.00) presso piazza antistante la cooperativa agricola "ALLAFONTE" a Prato Sesia. Art. 4 Le opere dovranno essere consegnate entro le ore (17.00) della stessa giornata. Art.. 5 La partecipazione è gratuita. Art.. 6 Le opere dovranno essere eseguite nel giorno stesso e nell'ambito del territorio di Prato Sesia. Art.. 7 Le opere rimarranno esposte durante il Mercatino di Natale dell'8 dicembre. Art.. 8 L'autore autorizza la Pro Loco a utilizzare riproduzioni delle opere a scopo promozionale (calendario, cartoline, dépliant). Art. 9 L'organizzazione pur assicurando la massima cura e custodia declina ogni responsabilità per eventuali furti e danni. Art..10 Le opere dovranno essere ritirate martedì 10 dicembre dalle ore 20.45 presso la sede della Pro Loco in via Fra Dolcino 16 a Prato Sesia. Oltre tale data le opere verranno considerate di proprietà della Pro Loco. Art.. 11 In contemporanea a questa data, si svolgerà la manifestazione "Sagra della Castagna" con motoraduno. Art.12 Con la partecipazione l'artista accetta le condizioni e le norme del presente regolamento. Per informazioni 3477969014 – 3398929537.

