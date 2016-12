Novara - Una giornata dedicata alla scoperta delle tradizioni contadine e della natura: si tratta dell'Open Day di “BiblioMuseando”, la proposta della Biblioteca Julitta e del Museo Franchini di Oleggio che, domenica 22 settembre, apriranno le porte (e i sotterranei) ai più piccoli, per una full immersion agreste. Si partirà con una serie di attività didattiche che si svolgeranno dalle ore 10.30, nelle sale della biblioteca e tutte a tema con l’agricoltura e la vita in campagna, con particolare attenzione alle tradizioni del territorio con attività ad hoc come quelle ideate per il laboratorio del contadino, dove i bambini scopriranno i segreti della semina, della sgranatura e della macinazione, seguendone le varie fasi e apprezzeranno, grazie all’altro laboratorio “Fruit Joy”, quanta creatività si può tirar fuori da frutta e verdura. Potranno inoltre vedere degli asini dal vivo, ammirare l’antica arte dell’intreccio dei cesti e scoprire come vive un baco da seta e quale magia è in grado di fare. Tra le sale a disposizione, anche i sotterranei, presso i quali, è stata allestita la sezione agricola con la ricostruzione di antichi ambienti contadini, con oggetti che utilizzavano i nostri antenati. Verranno inoltre premiati, i partecipanti al concorso “Il Mangialibri” mentre gli studenti della Scuola Maraschi, saranno guidati dallo scrittore Aquilino, attraverso un percorso di fotografia e poesia, intitolato “Le poesie dei volti”. Nel pomeriggio, dalle 15.00, dopo una merenda a base di focaccia di pane e uva, proprio come quella che facevano i nostri nonni, Silvano Crepaldi, curatore del libro “Santi e reliquie”, terrà una conferenza sul tema “Religiosità popolare e devozione contadina”.

Novara - Una giornata dedicata alla scoperta delle tradizioni contadine e della natura: si tratta dell'Open Day di “BiblioMuseando”, la proposta della Biblioteca Julitta e del Museo Franchini di Oleggio che, domenica 22 settembre, apriranno le porte (e i sotterranei) ai più piccoli, per una full immersion agreste. Si partirà con una serie di attività didattiche che si svolgeranno dalle ore 10.30, nelle sale della biblioteca e tutte a tema con l’agricoltura e la vita in campagna, con particolare attenzione alle tradizioni del territorio con attività ad hoc come quelle ideate per il laboratorio del contadino, dove i bambini scopriranno i segreti della semina, della sgranatura e della macinazione, seguendone le varie fasi e apprezzeranno, grazie all’altro laboratorio “Fruit Joy”, quanta creatività si può tirar fuori da frutta e verdura. Potranno inoltre vedere degli asini dal vivo, ammirare l’antica arte dell’intreccio dei cesti e sco

prire come vive un baco da seta e quale magia è in grado di fare. Tra le sale a disposizione, anche i sotterranei, presso i quali, è stata allestita la sezione agricola con la ricostruzione di antichi ambienti contadini, con oggetti che utilizzavano i nostri antenati. Verranno inoltre premiati, i partecipanti al concorso “Il Mangialibri” mentre gli studenti della Scuola Maraschi, saranno guidati dallo scrittore Aquilino, attraverso un percorso di fotografia e poesia, intitolato “Le poesie dei volti”. Nel pomeriggio, dalle 15.00, dopo una merenda a base di focaccia di pane e uva, proprio come quella che facevano i nostri nonni, Silvano Crepaldi, curatore del libro “Santi e reliquie”, terrà una conferenza sul tema “Religiosità popolare e devozione contadina”.