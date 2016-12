Territorio - Un week end all’insegna del buon cibo e della natura quello proposto dai tanti comuni del Novarese, ad iniziare dalla cena degustazione di Sizzano organizzata per sabato 14 settembre. “Salam, strachin e vin dal contadin” che al costo di 10 euro, offrirà specialità del territorio presso l’antico ricetto oltre alla degustazione dei vini che partecipano alla IX edizione del concorso dedicato ai vini amatoriali. La cena, che avrà inizio alle ore 20.00, sarà preceduta, nel pomeriggio, da una vendemmia dedicata ai bambini, con inizio alle ore 15.30 e ideata per permettere, anche ai più piccoli, di scoprire come viene prodotto il vino, e di improvvisarsi viticoltori per un giorno. Una passeggiata tra le vigne, è la proposta della domenica: due le partenze previste per le 9.30 da Sizzano, in piazza Prone e da Ghemme, in piazza Castello. La visita sarà intervallata anche da un pranzo nella vigna, a base di specialità locali. Il costo per partecipare alla passeggiata domenicale è di 10 euro. Nel pomeriggio, verrà anche presentato il libro “Sizzano e il suo vino” realizzato dai bambini delle scuole elementari.

