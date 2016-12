Borgomanero - Si terrà presso il Teatro Rosmini di Borgomanero, la nona edizione del Novara Gospel Festival. La manifestazione, vincitrice per il secondo anno consecutivo del premio "Miglior evento gospel in Italia", anche quest’anno proporrà esibizioni di artisti di fama internazionale che si esibiranno il 27 e 28 settembre. Ad aprire la serata del 27 settembre, i Brotherhood, vincitori di 3 Gospel Music Awards 2013: "Miglior Coro Gospel", "Miglior Coro Gospel Contemporaneo" e "Miglior Brano ". Seguirà l’esibizione di Wayne Ellington e Lurine Cato, direttamente dal Regno Unito e rispettivamente "Miglior Artista Gospel Internazionale" e "Miglior brano internazionale". Esclusiva nazionale per l’esibizione del giorno successivo con Grammy e Stellar Award Myron Butler; in realtà, un gradito ritorno per il festival dopo il grande successo riscosso dall’artista texano, nel 2010. Oltre a Butler, sempre nella stessa serata, si esibirà anche il coro composto da cento elementi, NGF Workshop Choir, diretti da Wayne Ellington e accompagnati musicalmente da Jason Thompson e della JT Band. Nella serata conclusiva di domenica 29, si terrà, in esclusiva per il Novara Gospel Festival, un "Voice Masterclass" condotto dal Grammy Award statunitense Myron Butler, per scoprire le tecniche della black music. Per informazioni sulle iscrizioni al “Voice Masterclass”, è possibile visitare il sito www.novaragospel.it, mentre per l’acquisto dei biglietti, www.ciaotickets.com o rivolgendosi presso i rivenditori autorizzati: Punto vendita di Borgomanero: Teatro Rosmini, Tel. 0322 340127 Punto vendita di Novara: Tune Dischi, Tel. 0321 612361

