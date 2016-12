Galliate - Ancora un nuovo appuntamento con la compagnia teatrale novarese de I Soliti Ignobili che domenica 8 porterà in scena, a Galliate, lo spettacolo Una vita da Walter, dedicato al comico Walter Chiari. Moltissimi i consensi già raccolti nelle passate rappresentazioni, frutto della bravura degli interpreti che hanno anche ideato e scritto i dialoghi, oltre alla figura dell’attore che resta un simbolo di quell’Italia scanzonata dei mitici anni’50. Un artista da sempre amato, Walter Chiari e che, come ha scritto la sceneggiatrice Suso Cecchi D’Amico: “Era un entertainer. Saliva sul palcoscenico e parlava per un'ora, con la gente che si sbellicava dalle risate. Aveva una qualità pressoché unica: di solito il comico non è bello, e spesso non è nemmeno giovane. Lui era bello, giovane e spiritoso”. “Una vita da Walter” fa parte della manifestazione del “Settembre galliatese” e avrà inizio alle ore 21.30, al Castello Visconteo.

