Si terrà domenica 1 settembre il primo appuntamento con la nuova edizione di “Naviga con noi” con una escursione in navigazione sul Ticino e con una pedalata in mountain-bike, sulle piste ciclabili attigue al fiume.

Per coloro che opteranno per la prima proposta, il ritrovo per l’imbarco è a Castelletto sopra Ticino, alle 9.00, presso il pontile angolo via Vigevano e rientro alle 14.00. Nel corso della navigazione, durante la quale sarà presente una guida turistica, è prevista anche una pausa all’attracco di Varallo Pombia con degustazione di prodotti tipici oltre allo svolgimento di attività naturalistiche in compagnia di un guardiaparco.

Medesimo ritrovo ma alle 14.00, anche per chi desidera effettuare l’escursione in bicicletta, per la quale è obbligatoria una mountain-bike, oltre al casco protettivo. Il percorso, si snoderà per quattro kilometri lungo una strada sterrata e anche in questo caso, è prevista una sosta degustazione e l’incontro con un guardiaparco che descriverà la natura circostante. La durata di questa escursione è di circa quattro ore, con rientro presso il punto di partenza.

Per le iscrizioni ad una o entrambe le attività domenicali, è possibile rivolgersi, entro venerdì 30 agosto, ai seguenti riferimenti: ATL della Provincia di Novara (da lunedì a venerdì: 9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00): tel. 0321 394059; info@turismonovara.it, info@parcoticinolagomaggiore.it.