Novara -

Un ricco calendario di appuntamenti quello proposto per il mese di agosto dalla Cooperativa Manifestazioni Novaresi presso l’area della Scuola Donnino di Corso Risorgimento dedicato agli anziani che resteranno in città ad iniziare dai pomeriggi di ballo liscio, giochi di carte e iniziative di aggregazione dalle 15.00 alle 19.00 e la “raviolata” di Ferragosto per cui sarà necessario effettuare una prenotazione.

Non mancheranno le gite fuori porta previste per martedì 13 agosto con la gita nell'Oltrepò Pavese, la visita all’Acquario di Genova prevista per il 20 agosto e sette giorni più tardi, in calendario l’imperdibile viaggio a Gardaland “per nonni e nipotini”all’insegna del divertimento.

La paniscia, sarà la protagonista dell’incontro del 29 agosto mentre il 4 settembre, a concludere questa piacevole parentesi estiva, si terrà un “Pranzo dell’amicizia” a Santa Margherita Ligure.

“Estate Insieme” è promosso dall’assessorato alle politiche sociali del Comune di Novara con il contributo della Fondazione della Comunità Novarese e della Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio.

Per informazioni e prenotazioni contattare il 335-5429926.