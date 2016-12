Novara -

Per coloro che resteranno in città, ecco una piacevole iniziativa per trascorrere il giorno di Ferragosto all’insegna del divertimento per grandi e piccini. Infatti, presso la piscina del Centro Polisportivo del Terdoppio (Ex Sporting Village), che i novaresi hanno potuto riscoprire di recente grazie alla gestione diretta del Comune e che ogni giorno, conta moltissime presenze, ci sarà un’intera giornata organizzata dagli animatori del Centro Estivo “SportArt”che proporranno relax per le famiglie e babydance, trucco bimbi, giochi di squadra, gonfiabili per i più piccoli. Il costo del biglietto è di € 10 intero e 8 euro il ridotto per l'intera giornata a partire dalle 10:00, fino alle 19.00.