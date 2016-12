Alzo di Pella - Nella settimana clou delle vacanze, torna la celebre rappresentazione della comapagnia del Teatro delle Selve “Buon vino, favola lunga”, di Laura Pariani con la regia di Franco Acquaviva, anche attore assieme ad Elisabetta Locatelli e Anna Olivero. Una divertente parentesi teatrale sul mito legato al vino, in grado di sconfiggere persino la morte e che coinvolgerà il pubblico con divertenti excursus dedicati alla “bevanda magica”. Il testo della Pariani, è nato su commissione del Parco Culturale Terre di vino e di riso, coordinato dalla Fondazione per il libro, la musica e la cultura di Torino. Lo spettacolo, in programma per martedì 13 agosto, si terrà ad Alzo di Pella, alle ore 21.15; in caso di pioggia presso il Teatro degli Scalpellini.

